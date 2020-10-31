Ümraniyespor, Giresunspor deplasmanında tek golle kazandı

IHA 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:12 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:12

TFF 1’inci Ligin 8’inci haftasında Giresun Atatürk Stadında oynanan maçta Giresunspor, Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada Ümraniyespor’da Gökhan, sağ kanatta bulunan Alaaddin’den gelen topu ceza sahasından ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Ümraniyespor’da Serkan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten aute gitti.

39. dakikada Giresunspor, rakip kaleyi zorlarken Caner Hüseyin’in sol kanattan çektiği şut kaleci Ahmet’te kaldı.

52. dakikada Giresunspor’da Caner Hüseyin’dan gelen topu alan Eren, ceza sahasından gol denemesi yaptı. Top az farkla kalenin dışına çıktı.

76. dakikada Giresunspor’da Nalepa ceza sahasının yakınından kaleye şut çekti, top kaleci Ahmet’te kaldı.

82. dakikada Giresunspor rakip kaleye yaklaştı. Kale sahasında çıkan karambolde Balde’nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanınadöndü.

90+2. dakikada Giresunspor’ya Yasin, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı çıktı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra (Dk. 90 Mehmet Taş), Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 68 Hayrullah Bilazer), Nalepa, Uzodimma (Dk. 72 Erol Can Akdağ), Traore (Dk. 68 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu (Dk. 91 Yasin Ozan), Balde

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Glumac, Erkan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 80 Muammer Deniz Taşkan), Hasan Batuhan Artarslan, Kevin Mayi (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Zivkovic (Dk. 50 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 22 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Traore, Dk. 51 Nalepa, Dk. 57 Hüsamettin Tut, Dk. 73 Balde, Dk. 89 Diarra (Giresunspor), Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 90 Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

ÜMİT ŞENGÜL: "HAKEM RAKİBİN OYUNU YAVAŞLATMA ADINA YAPTIĞI HER ŞEYE GÖZ YUMDU"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül yaptığı açıklamada "Bugün 3 puana odaklanmıştık ama maça çok durgun başladık. Hemen hemen her hafta gol yedik. Bir öz eleştiri yapmamız lazım. En azından bunun önüne geçebilmemiz lazım. En azından gol yemeden maçları kazanmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştıracağız. Maalesef hakem ikinci yarıda rakip takımın oyunu yavaşlatma adına yaptığı her şeye göz yumdu. Bütün kartları bize kullandı ama rakibin oyunu yavaşlatma adına yaptığı hiçbir şeye müdahale etmedi ve bir tane kart gösterdi. Olması gereken çok sert bir müdahaleydi. Biz bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Bandırmaspor maçında 3 puanı alıp, istediklerimizi sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Geçen hafta maç oynamamamız oyuncularımızın ritmini kaybettirdi. Onun sıkıntısını yaşadık. Ama bu durumu düzelteceğiz. İnşallah son mağlubiyetimiz olur" şeklinde konuştu.

RECEP UÇAR: "3 PUANLA MUTLU ŞEKİLDE DÖNÜYORUZ"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Recep Uçar ise "Bu hafta göreve başladım. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Giresunspor son oynadığı 3 iç saha maçını kaybetmemişti. 2 galibiyet 1 beraberliği vardı. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan bir takımdı. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyorduk. Ama bunun karşısında bizimde bir hazırlığımız oldu. Maçın genelinde oyunculara verilen görevleri yerine getirdiklerini düşünüyorum. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden tamamladık. Benim adıma ilk maçım ve futbolcularla 3 günlük antrenman yaptık ve bunların geri dönüşleri çok iyi oldu. Verilen görevleri yerine getirip buradan 3 puanla mutlu bir şekilde dönüyoruz” açıklamasını yaptı.