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Spor

Ümraniyespor ile Gençlerbirliği 3 puanı bölüştü

Trendyol 1.Lig'in 14. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

1 Aralık 2024 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Ümraniyespor ile Gençlerbirliği 3 puanı bölüştü
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Trendyol 1.Lig'in 14. hafta maçında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele 3-3 berabere bitti.

Gençlerbirliği'nin gollerini 56'da Metehan Mimaroğlu, 63'te Amilton ve 84'te Samed Onur kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 41'de Barış Ekincier, 71'de Mustafa Eser ile 90+5'te Glumac attı.

Gençlerbirliği, bu sonucun ardından puanını 19 yaptı. Ümraniyespor'da 19 puan yaptı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ümraniyespor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Dk. 33 Serkan Göksu), Benny, Hoti, Soukou (Dk. 84 Mehmet Ali Büyüksayar), Barış Ekincier (Dk. 74 Jurgen Bardhi), Minchev

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Nalepa), Mikail Okyar (Dk. 83 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 41 Barış Ekincier, Dk. 71 Mustafa Eser, 90+5 Glumac (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 56 Metehan Mimaroğlu, Dk. 63 Amilton, Dk. 84 Samed Onur (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 Furkan Apaydın, Dk. 36 Glumac, Dk. 75 Oğuz Yıldırım, Dk. 88 Benny, Dk. 90+3 Mustafa Eser (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+3 Nalepa (Gençlerbirliği)

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