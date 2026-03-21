Ümraniyespor ile Pendikspor yenişemedi

Ümraniyespor ile Pendikspor arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

21 Mart 2026 Cumartesi 21:29
Ümraniyespor ile Pendikspor yenişemedi
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor mücadelesi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Eminevim Ümraniyespor puanını 39'a, Atko Grup Pendikspor ise puanını 54'e yükseltti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk. 46 Oğuz Yıldırım), Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 46 Bardhi), Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 85 Hoti), Benny, Barış Ekincier (Dk. 74 Kosoko), Batuhan Çelik

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Denic, Erdem Gökçe (Dk. 90 Ahmet Karademir), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Berkay Sülüngöz, Wilks, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Adnan Uğur (Dk. 70 Hüseyin Maldar)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ali Turap Bülbül, Dk. 37 Serkan Göksu, Dk. 48 Bardhi, Dk. 79 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 26 Thuram, Dk. 66 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor)

