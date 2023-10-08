Ümraniyespor, ilk galibiyetini aldı

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de ilk galibiyetini 8. haftada Altay Alsancak'ta 3-0'lık skorla aldı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cosqun Diniyev, 78. dakikada Onur Ayık ve 90. dakikada Muhammed Mert kaydetti.
Altay'da Ceyhun Gülselam, 66 ve 72. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 5'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Altay ise 5 puanda kaldı.
Ümraniyespor, milli aradan sonra Manisa FK'yi ağırlayacak. Altay ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.