İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7267
  • EURO
    36,7091
  • ALTIN
    2962.85
  • BIST100
    9902.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ümraniyespor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Isparta 32 Spor ile karşılaşan Ümraniyespor rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

5 Aralık 2024 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Ümraniyespor kupada turladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan, Mehmet Dura

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi, Batuhan Arıcı (Muhammet Karasu dk. 88), Atalay Babacan (Yunus Emre Yılmaz dk. 88), Barış Ekincier (Mehmet Ali Büyüksayar dk 64), Furkan Apaydın, Batuhan Çelik

Yedekler: Onur Yıldırım, Tomislav Glumac, Engjell Hoti, Benny, Georgi Minchev, Emirhan Balarısı, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Yiğithan Güveli dk. 73), İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca (Vedat Bora dk. 73), Zihni Temelci, Abdulkerim Canlı, Efe Can Saçıkara, Kaan Öztürk (Kubilay Yılmaz dk. 64), Ahmet Karademir (Muhlis İstemi dk. 64), Bora Taşdemir (Fırat Aras dk. 64)

Yedekler: Batuhan Enes Yıldızdağı, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç, İlhan Doğanay, Muhammet Alphan

Teknik Direktör: Koray Palaz

Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Batuhan Arıcı (dk. 69), Jurgen Bardhi (dk. 84) (Ümraniyespor), Caner Koca (dk. 6), Vedat Bora (80) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın (Ümraniyespor), Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.