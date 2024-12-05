Ümraniyespor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 3-2 mağlup etti ve tur atladı.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan, Mehmet Dura
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi, Batuhan Arıcı (Muhammet Karasu dk. 88), Atalay Babacan (Yunus Emre Yılmaz dk. 88), Barış Ekincier (Mehmet Ali Büyüksayar dk 64), Furkan Apaydın, Batuhan Çelik
Yedekler: Onur Yıldırım, Tomislav Glumac, Engjell Hoti, Benny, Georgi Minchev, Emirhan Balarısı, Talha Bartu Özdemir
Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Yiğithan Güveli dk. 73), İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca (Vedat Bora dk. 73), Zihni Temelci, Abdulkerim Canlı, Efe Can Saçıkara, Kaan Öztürk (Kubilay Yılmaz dk. 64), Ahmet Karademir (Muhlis İstemi dk. 64), Bora Taşdemir (Fırat Aras dk. 64)
Yedekler: Batuhan Enes Yıldızdağı, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç, İlhan Doğanay, Muhammet Alphan
Teknik Direktör: Koray Palaz
Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Batuhan Arıcı (dk. 69), Jurgen Bardhi (dk. 84) (Ümraniyespor), Caner Koca (dk. 6), Vedat Bora (80) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Furkan Apaydın (Ümraniyespor), Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor)