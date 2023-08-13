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Spor

Ümraniyespor lige kötü başladı

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.

13 Ağustos 2023 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Ümraniyespor lige kötü başladı
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği, 20. dakikada Yasin Güreler ve 39. dakikada Uğur Akdemir ile 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 43. dakikada Hasan Ayaroğlu ile farkı 1'e indirdi ancak eşitlik golünü bulamadı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, lige 3 puanla başlamış oldu. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor ise 1. Lig'e puansız başladı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Wu, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Ensar Kemaloğlu), Rodrigues, Uğur Akdemir, Akabueze (Dk. 56 Erdal Öztürk), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 87 Oltan Karakullukçu), Yatabare

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 80 Onur Ayık), Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Berk Taşkın), Serkan Göksu (Dk. 57 Muhammed Mert), Klonaridis (Dk. 12 Bouali), Bamba

Goller: Dk. 20 Yasin Güreler, Dk. 39 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği), Dk. 44 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Hasan Ayaroğlu, Dk. 66 Muhammed Mert (Ümraniyespor)

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