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Spor

Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor'da forma giyen Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 20:53 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:53
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Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giyip, A Milli Takım'ın formasını da terleten Mevlüt'ün imza töreninden görsellerin paylaşıldığı açıklamada, "Mevlüt'e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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