Ümraniyespor play-off yolunda

Trendyol 1. Ligin 36. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Amedspor'u 3-0 mağlup etti. Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil ile birlikte izledi. Oldukça çekişmeli geçen mücadele Ümraniyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri Benny, Burak Öksüz ve Engjell Hoti kaydetti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 53'e yükseldi.

BAŞKAN YILDIRIM'DAN OYUNCULARA TEBRİK

Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan İsmet Yıldırım, maçın bitiş düdüğünün ardından Ümraniyespor soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti. Başkan Yıldırım, "Oynadığınız futbol taraftarlarımızı memnun etti. Daha da iyi olacağınızdan hiç şüphem yok. Yolun sonu Süper Lig olsun" dedi.