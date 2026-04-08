  • Ümraniyespor, Sakaryaspor'u mağlup etti
Ümraniyespor, Sakaryaspor'u mağlup etti

Ümraniyespor, 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 22:28
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Batuhan Çelik ve 47. dakikada Adeola Toheeb Kosoko kaydetti.

3 hafta aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 42'e yükseltti ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkarıp rahatladı.

Son 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Sakaryaspor, 33 puanla kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü ve işini mucizelere bıraktı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Amed Sportif'e konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

