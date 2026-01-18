İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Ümraniyespor, Serikspor'u 5 golle geçti

Eminevim Ümraniyespor, ilk yarıda bulduğu gollerle kontrolü eline aldığı karşılaşmada Serikspor'u 5-0 mağlup ederek sahasında farklı bir galibiyete imza attı.

AA18 Ocak 2026 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Serikspor'u 5 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Ali Turap Bülbül), Burak Öksüz, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Djokanovic (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 82 Yusuf Deniz Şaş), Hoti, Benny, Barış Ekincier (Dk. 50 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 46 Kosoko)

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan, Martynov, Okoro, Emrecan Terzi (Dk. 46 Adeola), Skvortsov (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Sertan Taşqın, Emre Nefiz (Dk. 75 Ekrem Terzi), Gökhan Altıparmak, Guibero (Dk. 75 Spasov), Sadygov

Goller: Dk. 3, 21 (Penaltıdan) ve 31 Barış Ekincier, Dk. 68 Hoti, Dk. 89 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Guibero, Dk. 45+3 Emrecan Terzi, Dk. 68 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 88 Kubilay Aktaş (Eminevim Ümraniyespor)

