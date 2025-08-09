İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Ümraniyespor sezona galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 00:54
Ümraniyespor sezona galibiyetle başladı
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Maçta golleri 45+6'da Oğuz Yıldırım, 78'de Bernardo Sousa ve 79. dakikada Diony kaydetti.

Karşılaşmayı, İstanbul Valisi Davut Gül yerinde takip etti. Vali Gül, kale arkasındaki "Free Palestine" pankartına ilişkin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Teşekkürler Ümraniyespor" ifadesini kullandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Reşit Güngör

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Dk. 72 Batuhan Çelik), Djokanovic (Dk. 67 Serkan Göksu), Emre Kaplan (Dk. 72 Emre Turap Bülbül), Benny, Bardhi, Soukou

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 87 Yunus Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Osman Kahraman), Muhammed Kiprit (Dk. 77 Bartu Göçmen), Lindseth, Adekanye, Diony

Goller: Dk. 45+6 Oğuz Yıldırım, Dk. 78 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Diony (Manisa FK)

Kırmızı kart: Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cissokho, Dk. 28 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 83 Adekanye (Manisa FK), Dk. 60 Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)

