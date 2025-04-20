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Spor

Ümraniyespor tek golle kazandı

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Ümraniyespor tek golle kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Keçiörengücü'nü konuk oldu.

Aktepe'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Dimitri Cavare kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu galibiyet ile birlikte Ümraniyespor ligde 4 maç aranın ardından galibiyet almayı başardı ve puanını 50'ye yükselterek azda olsa play-off umutlarını sürdürmeyi başararak hattın 4 puan gerisinde 11. sırada yer aldı.

3 maçlık galibiyet serisi son bulan Keçiörengücü ise 51 puanda kalarak 9. sırada yer buldu.

Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, play-off hattında 4 puan önünde bulunan Amed'i konuk edecek.

Keçiörengücü ise ligde 2. sırada yer alan Karagümrük deplasmanında olacak.

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