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Spor

Ümraniyespor'a tek gol yetti

Trendyol 1.Lig'in 30. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 59'da Jurgen Bardhi kaydetti.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Ümraniyespor'a tek gol yetti
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Trendyol 1.Lig'in 30. hafta maçında Ümraniyespor, Boluspor'u konuk etti.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren tek golü dakika 59'da Jurgen Bardhi kaydetti.

Boluspor'da Oğuz Güçtekin, maçın 10. ve 71. dakikalarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor, puanını 44 yaptı. Boluspor ise 44 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Ümraniyespor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.

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