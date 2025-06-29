İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümraniyespor'da Ömür Aydın yeniden başkan
Spor

Ümraniyespor'da Ömür Aydın yeniden başkan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da mevcut Başkan Ömür Aydın, yeniden başkan seçildi.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Ümraniyespor'da Ömür Aydın yeniden başkan
ABONE OL

Ümraniyespor Kulübü'nde başkanlık seçimleri, Ümraniyespor kulüp binasında gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde, mevcut Başkan Ömür Aydın, yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Ömür Aydın, "Ümraniyespor'un yarım kalan hayallerini hep birlikte tamamlamak için yeniden göreve talip olduk. Hep birlikte daha güçlü bir Ümraniyespor inşa edeceğiz" dedi.

Ümraniyespor yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şöyle:

Yönetim Kurulu (Asil):

1 - Ömür Aydın

2 - Rıdvan Erbaş

3 - Orhan Tolga Balarısı

4 - Kemal Önkol

5 - Fatih Çevik

6 - Oğuzhan Gündüz

7 - Doğan Coşkun

8 - Süleyman Emin Kaplan

9 - Şükrü Gökhan

10 - Gökhan İbrahimoğlu

11 - İlyas Çelik

Yönetim Kurulu (Yedek):

1 - İsmail Önalan

2 - Cem Sultan Yazıcı

3 - Serdar Zirekoğlu

4 - Avni Karal

5 - Talip Enes

Denetim Kurulu

Asil Üyeler

1 - Mucip Kopuz

2 - Ziya Keskin

3 - Emre Koç

Yedek Üyeler:

1 - Selahi Soydan

2 - Gürkan Selamcı

3 - Muharrem Altıntaş

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.