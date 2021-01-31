Ümraniyespor'dan açıklama: ''Takım vicdanı için böyle bir karar aldık''

AA 31 Ocak 2021 Pazar 17:25 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 17:25

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, Yılport Samsunspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını aktaran Uçar, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk. İlk yarıda biraz daha önde basarak rakibi hata yapmaya zorladık. Bireysel hatadan yediğimiz golün ardından psikolojik olarak biraz dağılmalar yaşadık. İlk yarı zor da olsa bu şekilde devam ettik. İkinci yarının bazı bölümlerinde taktiksel anlamda daha doğru şeyler yaptık. Pozisyonlar da verdik. Ancak gol de bulduk. Netice itibarıyla 1 puanla haftayı kapattık. Aldığımız 1 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Uçar, karşılaşmanın son dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonla ilgili, şunları kaydetti:

"Tam atağa çıkarken bize yapıldığını düşündüğümüz faul pozisyonunun sonrası hakem oyunu durdurdu. Topun rakipte mi, bizde mi olduğunu açıkçası o sıra bilmiyorum. Hakem hava atışıyla oyunu başlattı. Kurala göre oyuncumun davranışının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Samsunsporlu oyuncunun gereğinden fazla beklediğini düşünüyorum. Fakat atılan golde rakip oyuncular durdu ve kaleci ufak bir tepki verdi. Sonrasında gol oldu. Bu açıkçası takım olarak herkesin sevinmediği bir goldü. Kazanmak için her şey mübah değildir. Oyuncularımı yanıma çağırdım. (Rakibin gol atmasına izin vermeleri) Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldık. Sonrasında maç berabere bitti. Oyuncularım ve kendi adıma bu olayın bu şekilde yorumlanması daha doğru."