Ümraniyespor'dan müthiş başlangıç! 4'te 4 yaptılar

11 Eylül 2021 Cumartesi 18:39 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 18:39

TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yonathan Del Valle ve 26. dakikada Tomislav Glumac kaydetti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 6 puanla 5. sırada yer aldı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.