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Spor

Ümraniyespor'dan transfer atağı! 4 isimle anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncuları Yonathan Del Valle, Onur Ayık ve Tahsin Hacımustafaoğlu ile kaleci Anıl Demir'i kadrosuna kattı.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 01:02 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 01:02
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, uzun süredir Türkiye'de top koşturan, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı Del Valle ve geçen sezon Tuzlaspor'da oynayan aynı yaştaki Onur Ayık ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezonu Misli.com 3. Lig ekiplerinden Şile Yıldızspor'da geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tahsin Hacımustafaoğlu ve Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda oynayan 24 yaşındaki kaleci Anıl Demir ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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