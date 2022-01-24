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Spor

Umut Bozok A Milli Takım yolunda

Kasımpaşa'da bu sezon oynadığı 25 maçta; 11 gol, 5 asistlik katkı veren Umut Bozok'un ilerleyen dönemlerde A Milli Takım kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:11
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Kasımpaşa'nın sene başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, takımının son haftalarda yakaladığı yükselişte başrol oynadı.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı kazandıran Umut Bozok, sonrasında oynanan 5 maçta; 4 gol, 2 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Golcü oyuncunun başarılı performansının ardından, lacivert-beyazlı kulübün satın alma opsiyonuyla kadroya dahil ettiği oyuncu için harekete geçtiği ve takımda tutacağı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Öte yandan Umut Bozok, performansıyla milli takıma da göz kırptı. Bu sezon oynadığı 25 maçta; 11 gol, 5 asistlik katkı veren Umut Bozok'un ilerleyen dönemlerde milli takım kadrosunda yer alabilir. Daha önce U17, U18 ve Ümit Milli Takımda toplamda 11 maçta görev alan Umut Bozok'un bu sezonki performansı dikkat çekerken, golcü oyunun A milli takım aday kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

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