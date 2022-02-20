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Spor

Umut Bozok A Milli Takım yolunda! Stefan Kuntz takibe aldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de gole en çok etki eden futbolcu olan Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok'u yakından takip ettiği öğrenildi.

20 Şubat 2022 Pazar 14:28 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 14:28
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Kasımpaşa'nın 25 yaşındaki futbolcusu Umut Bozok Spor Toto Süper Lig'e damgasını vuruyor.

İstanbul ekibinin Fransız takımı Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu.

Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Umut'u yakından takip ettiği öğrenildi.

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