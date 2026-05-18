Umut Bozok: Bu senaryonun filmi çekilebilir

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı başaran Eyüpspor'da futbolcular mutlu olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok ve Anıl Yaşar duygularını aktardı.

Mücadelenin 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getiren Talha Ülvan, gol atacağını hissettiğini dile getirdi.

Sezon boyunca tüm takıma inandığını vurgulayan Ülvan, "Bunu zaten her maçtan önce herkese söylüyordum. Tüm camia bunu hak ediyor. Böyle bir senaryo bizi çok sevindirdi. Fenerbahçe geri dönmeseydi yine çok sevinecektik ama bu şekilde gerçekten dizi senaryosu gibi oldu. Bu seneyi heyecanlı bir dizi gibi yorumlayabilirim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında attığı golü de anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Ben şut atmayı severim. Rotariu da nasıl bir oyuncu olduğumu biliyor ve topu bana yumuşak bıraktı. Top gelince kaleye vurmam gerektiğini biliyordum. Allah da yardım etti, top Oosterwolde'nin sırtına çarptı. Golün nasıl olduğunun önemi yok. İsterse kulağına çarpsın, gol goldür. Şu anda belki duygu gösteremiyorum ama hala golün şokunu yaşıyorum. Ne zaman anlayacağım hala bilmiyorum. Gerçekten dizi senaryosu gibiydi. Herkes sandalyenin ucunda oturuyordu. Yardımcı hocamız rahatsızlandı, kendisine geçmiş olsun diliyorum. Ama bu heyecanla bunun olması normal. Ligde tutunma mücadelesinden sonra ortamın kötü olması imkansız." açıklamasında bulundu.

EMRE AKBABA: "GÜZEL BİR HİKAYE YAZDIK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuna sonradan giren isimlerden Emre Akbaba, mücadeleye dahil olduğu sırada diğer maçların skorlarına bakmadığını belirtti.

Yedek kulübesindeki herkesin surat ifadesinden işlerin iyi gitmediğini anladığını vurgulayan Emre Akbaba, "3-2 geriye düştük. Bizim için zor bir mücadele oldu. Süper Lig tecrübesi olmayan oyunculardan kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarım inanılmaz bir mücadele verdi. Genç arkadaşlarıma tecrübeli arkadaşlarım yardım etti. Atila hocam ekibiyle bize inanılmaz destek oldu. Güzel bir hikaye yazdık. Çünkü ikinci devre başında herkes bu takımın kesin düşeceğini düşünüyordu. Yıllardır Süper Lig'deyim, böyle bir hikaye görmedim. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Güzel bir hikaye yazdık diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Maddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını ve zor günler geçirdiklerini anlatan Emre Akbaba, "Takım arkadaşlarım, özellikle tecrübeli oyuncular bunu hiçbir zaman kimseye yansıtmadı. Birlik, beraberlik içerisinde durduk. Bizim için kolay olmadı ama çok şükür başardık." diyerek sözlerini tamamladı.

UMUT BOZOK: "BU SENARYONUN FİLMİ ÇEKİLEBİLİR"

Son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken isimlerden Umut Bozok, zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de öne geçmenin çok tehlikeli olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, "Bu sezon kaç maç çevirdiler bilmiyorum. Böyle bir takıma karşı ilk yarıda 2-0 öne geçmek büyük bir iş. Ama sonrasında panik olduk. Ama sağ olsun Talha oyuna girdi. Şansımız varmış demek ki. Her şeyi yaptık ligde kalmak için. Top Oosterwolde'ye çarpıp girdi. Bu senaryonun filmi çekilebilir. Eyüpspor'u ligde tutmak büyük bir iş, herkesi tebrik etmek istiyorum. Diğer maçların sonuçlarıyla ilgili hiç bilgimiz yoktu ama oyuna giren arkadaşları görünce biraz panik olduğunu anladık. Onguene oyuna girdi ama sonrasında oyundan çıktı. Bunu görünce işlerin iyi gitmediğini anladım. Skorlara hala bakmadım. Küme düşüyorduk. Gerçekten inanılmaz bir durum. Bu takım ligde kalmayı başardı. Bazı başkanlar var, isimlerini vermeye gerek yok ama Fatih Karagümrük'le Eyüpspor'un kesin düştüğünü söylediler. Biz de düşmediğimizi gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterdiği performansla milli takıma gitme beklentisi olduğunu sözlerine ekleyen Umut Bozok, "Tabii ki herkes bekler. Listede olsaydım herhalde bugün haberim olurdu. Milli takıma başarılar diliyorum. Olsam da olmasam da inşallah güzel bir Dünya Kupası geçer. Son haftalardaki performanslar sonrasında olmak isterim. Tabii iyi forvetler var milli takımda. İnşallah orada olurum." diye konuştu.

Teknik direktör Atila Gerin'in kendisini Luis Suarez'e benzetmesiyle ilgili konuşan Umut Bozok, "Atila hoca da benim Guardiolam. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten nereden nereye geldik. Herkes bizi alt ligde görüyordu. Hoca inandı, bizi de inandırdı. Bu takımı ligde tuttuk. İnşallah seneye de Eyüpspor ligde kalır çünkü bu takım ligde kalmayı hak ediyor. Hocamın saçları bembeyaz oldu, yazık oldu hocama." açıklamasında bulundu.

Takımda yaşanan sıkıntılar hakkında da konuşan Umut Bozok, şunları söyledi:

"Biz ilk yarı bitince gitsek mi diye düşündük. Kaos ortamı vardı. Kaçalım mı diye düşündük. Çünkü burası zor olacaktı. Ama çok yetenekli gençler var. Bu takımı tutalım dedik. Emre Akbaba, Umut Meraş, Taşkın İlter'le konuşup takımı ligde tutalım dedik. Alanya deplasmanında 1-0 gerideyken 3-1 kazandık. Bütün iş burada başladı. Şimdi kontratım bitti. Emre Akbaba ve Umut Meraş'ın da kontratı bitti. Yarın eşimle balayına gideceğim, onu düşünüyorum. Tabii Montella hoca ararsa hemen dönüş bileti almam gerekecek."

ANIL YAŞAR: "İNANILMAZ BİR DUYGU PATLAMASI YAŞADIM"

Karşılaşmanın ardından abartılı sevinç yaşadığı iddia edilen Anıl Yaşar, maçtan sonra kendisinin yer aldığı görüntülerin yapay zekayla yapıldığını belirtti.

Tribünlere herhangi bir hareketinin olmadığını söyleyen Anıl Yaşar, "Asla ağzımdan kötü bir laf çıkmadı. Eğer kırdığım, üzdüğüm insanlar olduysa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Anıl Yaşar, şöyle konuştu:

"Biz inanılmaz bir şey başardık. Gelen 3. golle beraber inanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. İnanılmaz mutluyum. Biz takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. Böyle bir durumun kendi adıma gölge düşürmesini istemem. 3. golle beraber duygu patlaması yaşadım. O gol gelmese biz küme düşüyorduk."