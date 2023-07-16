Umut Bozok: Rekabete hazırım

Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Slovenya'nın NK Celje, takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, "Bence bu sene Süper Lig'in seviyesi bir üst kata çıktı. Çok önemli transferler yapıyor takımlar. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilk 3'e oynayacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Bozok, kamp dönemlerinin her zaman zor geçtiğini belirterek, "Böyle hava şartlarında da daha çok zor oluyor. Bence çok iyi başladık. İlk 30-35 dakika takım halinde çok iyi mücadele ettik. Sonra ilk devre sonunda biraz yorgunluk yaşadık, ondan dolayı biraz takım halinde pres yapmadık, bazı sıkıntılar yaşadık ve 35. dakikada golü yedik. İkinci yarı iyi başladık. Gençler de oyuna girdi ve iyi mücadele ettiler, onları da tebrik etmek istiyorum. Bana göre iyi bir maçtı. Maalesef galibiyeti bulamadık. Ama iyi çalıştık, inşallah böyle devam." şeklinde konuştu.

Oldukça yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Umut Bozok, "Eskiden Fransa'da 5-6 gün yapıyorduk. Bu dönem 21-22 gün bir kamp dönemi yaşıyoruz. Ancak tabii ki alışmamız lazım. İdmanlar zor, hava şartları da çok sıcak. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Gençler de çok iyi idman yapıyor. İdmanlar zor ama tempo çok iyi, kalite çok yüksek. Böyle devam etmemiz lazım." dedi.

Umut Bozok, teknik direktör Nenad Bjelica için de zor bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen sezon son 10 maçta gelmişti. Takımı, kimseyi tanımadan bir takıma gelmek ve çalıştırmak çok zor bir şey. Ama hoca çabuk alıştı. Zaten hocamız pek çok dili biliyor, biraz daha zaman geçtiğinde Türkçeyi de konuşacak inşallah. Ama şimdi kamp döneminde tabii ki daha çok istediği şeyleri çalıştırıyor. Geçen sezon çok fazla vaktimiz yoktu. Yavaş yavaş yeni transferler de geliyor. Hocanın ne istediğini herkes biliyor zaten. Hocamız baskı istiyor, temaslı oyun istiyor, topu kaybettikten sonra tekrar pres istiyor. Yani biz şimdi alışmaya başlıyoruz. Zaten söylediğim gibi idmanlarda bunları çalışıyoruz, sahada da hocamıza göstermek istiyoruz. Bence iyi iş çıkarıyoruz ama galibiyeti bulamadık. Tabii ki yaptığımız şeyler çok iyi ama galibiyet bizim için çok çok önemli. Şimdi 3 gün dinleneceğiz inşallah daha iyi bir şekilde döneriz."

Takımların yaptığı transferlerle yeni sezonda Süper Lig'in seviyesinin arttığına işaret eden Umut Bozok şunları söyledi:

"Bence bu sene Süper Lig'in seviyesi bir üst kata çıktı. Çok önemli transferler yapıyor takımlar. İstanbul takımları ve Anadolu takımlarında inanılmaz transferler yapıyor. Bu bence Türkiye için çok güzel bir şey. Çünkü futbolun seviyesi açısından çok önemli. Tabii ki ben geçen sene biraz zor dönemler yaşadım. Hoca gelince bana daha fazla şans verdi. Ben de onu değerlendirmeye çalıştım ve hocamız geldikten sonra 4-5 tane gol attım. Bu benim için çok önemli. Hocamıza da yeni sezon için kendimi göstermek istedim. Bu sezon çok zor olacak. Herkes biliyor. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilk 3'e oynayacağız. Ben buna inanıyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız var. Hoca çok iyi, camia inanılmaz, yönetim de yardımcı oluyor. Her şey iyi gidiyor. Çalışmaya devam. Kampımız 10 gün daha devam edecek ve lig yavaş yavaş başlayacak."

"REKABETE HAZIRIM"



Bordo-mavilin golcü oyuncusu, yeni sezonda rekabete hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ben medyada haberleri okurken dünyanın bütün forvetleri sanki Trabzonspor'a imza atacakmış gibi bir durum görüyorum. Benim için sıkıntı yok, bu normal. Kulüp transfer yapmak istiyor ki bu normal bir şey. Ben zaten her zaman buna açık bir şekilde bakıyorum. Takımımıza ne kadar iyi forvet gelirse bu benim için de çok iyi olur. Çünkü ben de seviyemi artırmak istiyorum. Kaliteli futbolcu gelmesi benim için de iyi, daha çok çalışmak isterim, daha çok kendimi göstermek isterim. Kim gelirse gelsin bizim için yardımcı olsun o yeter."

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele etmeyecek olmanın kendileri için biraz bir avantaj teşkil edeceğini de söyleyen Umut "Avrupa kupalarında mücadele edecek olan takımlar bizden daha erken başladı idmanlara. Tabii ki bu bizim için biraz avantaj olabilir ama fikstüre bakacağız. İlk maçlarda kime karşı oynayacağız ona da bakmamız lazım. Bizim için rakip kim olursa olsun fark etmiyor, önemli olan en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Biz her şeye hazırız." diye konuştu.