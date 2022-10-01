Umut Bozok: Çok zoruma gitti

Trabzonspor'da Umut Bozok, Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu.

Golcü futbolcu, "Gol sevincimde üzücü olay oldu. Taraftar sinirlenebilir ama böyle şey olmaz. Çok zoruma gitti. Türk futbolcusuyuz. Ceza olacak mı bilmiyorum. Tribünden bir şeyler atılması, üzücü bir olay." dedi.

Açıklamalarına, "Forvet için önemli olan gol atmak. Maxi Gomez arkadaşım sayesinde attım. Kulübeye koştum ve sevinmek istedim. Sonrasında olay oldu. Bizim için önemli galibiyet. İlk golü yemesek, daha güzel bir maç olabilirdi bizim için." şeklinde devam eden Umut, son olarak, "Maxi Gomez çok kaliteli. Onunla çalışmak, hem benim, hem de takım için çok güzel. Haftaya ben atamam, asist yaparım ve o atar. İnşallah bu asisti haftaya ben yapacağım." ifadelerini kullandı.