Umut Bozok: Futbolculara kalsa ligi durdurmayı tercih ederdik

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Fransız basınına ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili konuştu.

"Sarsıntılar Trabzon'a kadar hissedildi." diyen golcü futbolcu, "Türk halkının dayanışması olağanüstü. Bundan fiziksel, zihinsel veya finansal olarak etkilenen insanlara yardım etmek için kalmak istiyorum. Kaçmaktansa yardım etmeyi tercih ederim. Bu benim kişiliğim." sözlerini kullandı.

Basel ile Trabzon'da oynadıkları maça değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Basel maçına; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ülkenin tüm taraftarları davet edildi. Rekabet yoktu, herkes birleşti. Bu maçtan elde edilen tüm gelir depremzedeler için bağışlandı." dedi.

Mart ayında yeniden başlaması planlanan Süper Lig için konuşan Umut Bozok, "Devam etmek çok zor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bu bizim işimiz, sonuna kadar maçları oynamamız gerekiyor. Futbolculara kalsa, ligi durdurmayı tercih ederdik. Kimse futbola devam etmek istemiyor, kimse bunu düşünmüyor." diye konuştu.