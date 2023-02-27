İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8907
  • EURO
    20,0054
  • ALTIN
    1101.32
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Umut Bozok: Futbolculara kalsa ligi durdurmayı tercih ederdik
Spor

Umut Bozok: Futbolculara kalsa ligi durdurmayı tercih ederdik

Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Umut Bozok, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremler hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2023 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
Umut Bozok: Futbolculara kalsa ligi durdurmayı tercih ederdik
ABONE OL

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Fransız basınına ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili konuştu.

"Sarsıntılar Trabzon'a kadar hissedildi." diyen golcü futbolcu, "Türk halkının dayanışması olağanüstü. Bundan fiziksel, zihinsel veya finansal olarak etkilenen insanlara yardım etmek için kalmak istiyorum. Kaçmaktansa yardım etmeyi tercih ederim. Bu benim kişiliğim." sözlerini kullandı.

Basel ile Trabzon'da oynadıkları maça değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Basel maçına; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ülkenin tüm taraftarları davet edildi. Rekabet yoktu, herkes birleşti. Bu maçtan elde edilen tüm gelir depremzedeler için bağışlandı." dedi.

Mart ayında yeniden başlaması planlanan Süper Lig için konuşan Umut Bozok, "Devam etmek çok zor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bu bizim işimiz, sonuna kadar maçları oynamamız gerekiyor. Futbolculara kalsa, ligi durdurmayı tercih ederdik. Kimse futbola devam etmek istemiyor, kimse bunu düşünmüyor." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.