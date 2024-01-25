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Spor

Umut Bozok için Konyaspor iddiası!

Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Umut Bozok için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

25 Ocak 2024 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Umut Bozok için Konyaspor iddiası!
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Trabzonspor'da kadro dışı kalan Umut Bozok'un yeni takımı belli oluyor.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un bordo mavili ekipten Umut Bozok transferi için görüşmelerde bulunuyor.

Yeşil beyazlı ekip, tecrübeli golcü için Trabzonspor ile yaptığı görüşmeden olumlu dönüş aldı.

Konyasporlu yetkililer, son olarak Umut Bozok ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Trabzonspor'da kazandığı ücreti Konyaspor'dan da istiyor.

27 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da yıllık 31.5 milyon TL kazanıyor. Karadeniz ekibiyle 41 maça çıkan Umut, 10 gol ve 3 asist yaptı.[Konya'nın Sesi]

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