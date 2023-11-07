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Spor

Umut Bozok ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun gelişin sonrası forma şansı bulamayan umut Bozok'un takımdan ayrılacağı iddia edildi. Tecrübeli golcü, devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

7 Kasım 2023 Salı 12:21 - Güncelleme:
Umut Bozok ile yollar ayrılıyor
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Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a gelen Umut Bozok, bir türlü beklenen performansa ulaşamadı. Paul Onuachu'nun gelir gelmez iyi performans göstermesi ve Enis Destan'ın sonradan oyuna girdiği maçlarda etkili bir futbol sergilemesi, Umut Bozok'un Trabzonspor kariyerinin sonunu getirmiş durumda.

Gurbetçi yıldız, son Fenerbahçe derbisinde kadroda dahi yoktu. Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet olarak Enis Destan forma giyerken, devre arasında Umut Bozok'un ayrılma ihtimali yüksek.

Tecrübeli forvetin de menajeri aracılığıyla takım arayışlarına başladığı belirtildi. Süper Lig'den bazı ekiplerin Umut Bozok için ara transfer döneminde nabız yoklayacağı iddia edildi.

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