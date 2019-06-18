Umut Bozok transfer oldu

Fransa Ligue 2 ekibi Lorient, Umut Bozok transferini videoyla açıkladı. Galatasaray ile anılan Umut Bozok, videoda Mozart'ın Türk Marşı bestesini piyanoda çalarken görüldü. Özenle hazırlanan video taraftarların beğenisini kazandı.

Patlama yaşadığı lige geri dönen Umut Bozok, golleriyle Nimes'i Fransa Ligue 1'e çıkardıktan sonra forma şansı bulamamıştı. Fransa doğumlu Türk futbolcu yeni sezonda Lorient'in yeniden Ligue 1'e dönmesi için mücadele edecek.

Geçen sezon Nimes formasıyla 38 maçta 25 gol atarak takımını Fransa Ligue 1'e çıkaran Umut Bozok, bu sezon ise performansıyla arka planda kaldı. 27 resmi maçta 1400 dakika şans bulan genç futbolcu, sadece 3 gol ve 3 asiste imza ttı. Türkiye U21 Milli Takımı formasını 5 kez terleten Umut Bozok, bu süreçte 3 gol kaydetmişti. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.