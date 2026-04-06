Umut Bozok: Türk futbolunda bir şeyler oluyor

Eyüpspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Umut Bozok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNDA BİR ŞEYLER OLUYOR"

Karşılaşmanın ilk yarısında ise Antalyaspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Eyüpspor penaltı bekledi. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen orta hakem Kadir Sağlam, beyaz noktayı göstermedi.

Eyüpspor'un forveti Umut Bozok bu duruma tepki gösterdi ve maç sonu açıklamalarında "Türk futbolunda bir şeyler oluyor. Penaltımızın neden verilmediğini anlayamadım. VAR çağırıyor ama yine penaltıyı vermiyor. Kırmızı kart doğru ama bu maçta bir şeyler oldu. Hakkımız yendi." dedi.