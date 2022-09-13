Umut Bozok: Üç güne maç oynamak yorucu

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Adana Demirspor karşılaşması sonrası konuştu.

Bordo-mavililerin ikinci golünü atan milli futbolcu, "Çok üzücü bir maç. Macaristan'da aynı skorla döndük. Daha çok çalışmamız lazım. Futbolda böyle oluyor. Olimpiyatta sporcular 4 yıl sonra iyi performans yapmalı. Bizim de 3 gün sonra iyi oynamamız gerekiyor." dedi.

Bordo-mavililerin ikinci golünü atan milli futbolcu, "Çok üzücü bir maç. Macaristan'da aynı skorla döndük. Daha çok çalışmamız lazım. Futbolda böyle oluyor. Olimpiyatta sporcular 4 yıl sonra iyi performans yapmalı. Bizim de 3 gün sonra iyi oynamamız gerekiyor." dedi.