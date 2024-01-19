Umut Bozok'un menajerinden Abdullah Avcı'ya cevap

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile birlikte kadro dışı Umut Bozok için menajerinden açıklama geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, "Abdullah Avcı'nın açıklamasından sonra konuşmaktan başka şansım kalmadı. Umut, Nenad Bjelica takımdan ayrıldığından beri oynamıyor. Kasım ayının başında sakatlandı. 2 hafta içinde geri döndü ama Aralık'ta yeniden nüksetti. Yılbaşı arasında Fransa'daki doktoruna tedavi olmaya gitti. Birkaç gün önce de takımla çalışmalara geri döndü. Yapılan açıklamayı cidden anlamadım çünkü kulüpteki herkes gerçeği biliyor. Sebepsiz yere kadro dışı kalması gerçekten şaşırtıcı." sözlerini kullandı.

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, perşembe günü Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar." demişti.

KADRO DIŞI KALDI

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın açıklamasının ardından cuma günü Umut Bozok ile birlikte Abdülkadir Ömür'ü kadro dışı bıraktı.