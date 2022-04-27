Umut Bozok'un transferinde Galatasaray bir adım önde

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı, sonrasında ise satın alma opsiyonunu kullandığı Umut Bozok, attığı 15 golle ligin en golcü ismi durumunda. Attığı 15 golün yanı sıra 7 de asist yapan Umut Bozok için harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu.

Gelecek sezon ilk 11'deki Türk futbolcu sayısının da 4'e yükselecek olmasıyla birlikte yerli bir golcü oyuncu daha da önemli hale geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekipteki seçim sürecinin ardından Umut Bozok transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Galatasaray'ın dışında diğer büyüklerin de Umut Bozok'un durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.