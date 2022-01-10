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Spor

Umut Bulut attı Eyüpspor kazandı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde evinde Gençlerbirliği'ni Umut Bulut'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:46 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

CENK SANDALCI UNUTULMADI

Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı unutulmadı.

Eflatun-sarılı taraftarlar, dün kalp krizi nedeniyle vefat eden "Cengo" lakaplı Cenk Sandalcı için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşma öncesi stat panosunda Cenk Sandalcı için slayt gösterisi gerçekleştirilirken, duygusal anlar yaşandı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir (Dk. 46 Cenk Ahmet Kılıç), Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 78 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 61 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Mikail Okyar, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Dibba), Mete Demir (Dk. 83 Gökcan Kaya), Umut Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz (Dk. 76 Muhammed Bayır), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 43 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), Lima, Musa Şahindere (Dk. 62 Salalik), Eleke (Dk. 75 Belyaev)

GOL: Dk. 49 Umut Bulut (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Gökhan Gül, Dk. 70 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 90 Umut Bulut (Eyüpspor)

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