Umut Bulut Eyüpspor'da

18 Haziran 2021 Cuma 18:38 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 18:38

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, 38 yaşındaki forvet Umut Bulut'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu olan Umut Bulut ile sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Umut Bulut ise şu ifadeleri kullandı:

"ASIRLIK ÇINARA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum."