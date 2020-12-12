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Spor

Umut Bulut: Fenerbahçe'ye karşı motivasyonum yok

Yeni Malatyaspor'un milli futbolcu Umut Bulut Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:16 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:16
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve takımının ikinci golünü atan Umut Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Umut Bulut'un sözleri;

Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor.

Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe'yle oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok, takımımın kazanması için elimden geleni yaptım.

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