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Spor

Umut Bulut futbola veda etti

Kariyeri boyunca Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor gibi büyük kulüplerin de formasını giyen milli oyuncu Umut Bulut, futbola veda ettiğini açıkladı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Umut Bulut futbola veda etti
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Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında bulunan Umut Bulut, aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Türkiye'de MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Sarıyer, Fransa'da Toulouse'da forma giyen Umut Bulut, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Bulut, futbol dünyasındaki kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Umut Bulut, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

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