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Spor

Umut Bulut, Sarıyer'e imzayı attı

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Umut Bulut, TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer'e transfer oldu.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:56 - Güncelleme:
Umut Bulut, Sarıyer'e imzayı attı
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Tecrübeli forvet Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu. 40 yaşındaki Umut Bulut, TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer'e transfer oldu.

Son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 40 yaşındaki Umut Bulut, Sarıyer'e imza attı.

UMUT BULUT TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, Umut Bulut'u Transfer ettiğini resmen duyurdu. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sarıyerimize Hoşgeldin Umut Bulut" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde 724 maça çıkan Umut Bulut 222 gol, 62 asistlik skor katkısı verdi.

A Milli Futbol Takımı formasını 39 kez terleten deneyimli forvet 10 da gol attı.

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