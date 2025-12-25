İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Umut Eskiköy: Tek hedefimiz Süper Lig'de kalmak
Spor

Umut Eskiköy: Tek hedefimiz Süper Lig'de kalmak

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy Türkiye Kupası'nda Samsunspor'a mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2025 Perşembe 00:41
Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy, ligde kalma mücadelesi verdiklerinden kupa maçlarında genç oyunculara şans vereceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor'da Yardımcı Antrenör Umut Eskiköy, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç oyuncularla kupada mücadele edeceklerini dile getiren Eskiköy, "Bugün 19 yaş ortalaması ile sahaya çıktık. Bu yönetimle birlikte aldığımız bir karardı. Puan durumu ligde malum. Alt sıralarda bulunuyoruz. İkinci yarıdaki tek hedefimiz Süper Lig'de kalmak. Onun için 19 yaş altı oyuncular ile kupa maçlarına çıkacağız. Samsunspor Avrupa'da ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Daha da ileri gideceklerini düşünüyoruz. Maçın ilk yarım saatinde oyuncularımız maça adapte olamadı. Daha sonrasındaki mücadeleden ise memnunum. Çocukların gelişimi için güzel bir maçtı. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bizim için de güzel bir deneyimdi" dedi.

  • Eyüpspor
  • Umut Eskiköy
  • Türkiye Kupası maçı

