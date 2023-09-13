Umut Meraş adım adım Samsunspor'a

Yılport Samsunspor Umut Meraş ile prensipte anlaştı. Başarılı sol bek için Beşiktaş'la kalan küçük pürüzlerin kısa sürede giderilmesi bekleniyor.

Kırmızı-beyazlılar, günlerdir peşinde olduğu ve ikinci teklifi sunduğu sol bek oyuncusu Umut Meraş ile mutlu sona ulaştı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Karadeniz ekibi, bir süredir görüşme halinde olduğu Beşiktaş'ın sol bekini ikna etmeyi başardı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlandı. Umut, 3 yıllık kontrat içeren teklifi kabul etti.

Samsunspor'un transferi resmiyete kavuşturması için ise Beşiktaş'la süren müzakerelerde de sona gelindi. Kırmızı - Beyazlılar'ın Umut Meraş adına Beşiktaş'a teklifi 250 bin avro artı bonuslarla 350 bin avroyu bulan bir öneri içeriyor