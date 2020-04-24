Umut Meraş canlı yayında Federer ile olan anısını anlattı

24 Nisan 2020 Cuma 01:00 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 01:00

Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen A Milli Takım sol beki Umut Meraş, Spor Arena'nın Instagram hesabında Uğur Yapıcı ile gerçekleştirdiği canlı yayında corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada karantina günleri, kariyeri ve gelecek planlamasına dair açıklamalar yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili duygularını paylaşarak sözlerine başlayan Umut Meraş, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Şu an salgın sebebiyle istedikleri gibi kutlayamadılar ama umarım evlerinde mutlu bir şekilde bugünü geçirmişlerdir." dedi.

AVRUPA'DA DURUM DAHA KÖTÜ

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelenin Avrupa'dan başarılı yönetildiğini vurgulayan milli futbolcu, "1.5 aydır Türkiye'deyim. Fransa'da durumlar kötüleşmeye başlamıştı. Türkiye'ye dönüp ailemin yanında karantinada olmak istedim. Böyle daha sağlıklı olacağını düşündüm. Pandemi sürecinde Fransa'da gerekli tedbirler alınmadı. Avrupa ülkeleri şu an zor durumdalar. Bizim ülkemiz iyi durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yardımlar da yapıyoruz.. Herkes evde kalsın ve bir an önce bu hastalıktan kurtulup günlük hayatımıza devam edebilelim." şeklinde konuştu.

Liglere verilen araya karşın çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Umut, "Yediklerimize, içtiklerimize çok dikkat ediyoruz. Beslenmeme, uyku düzenime dikkat ediyorum. Özel spor hocamla bahçede antrenmanlarımıza devam ediyor. Salgın bittikten sonra ligler başlayacak ve bizim de hazır olmamız gerekiyor. Hazır olmazsak büyük sakatlıklar yaşayabiliriz. Kulübüm de program gönderiyor." ifadelerini kullandı.

ROGER FEDERER ANISI

Le Havre'ye transfer olduğumda benim lisansım yetişmedi. Takım deplasmana gidecekti. Le Havre'de taksiler de 1 saate geliyor. Taksiyle gitmek istemedim. Hoca beni yanına çağırdı ve arabasını verebileceğini söyledi. Ben de utandım ve olur dedim. Sonra "Arabayı çarp ama içinde Roger Federer'in raketi var, ona bir şey olmasın" dedi. Ben de raketi sakladım. Sonrasında raketin nerede olduğunu sordu. Ben de "Hocam koltuğun altında merak etme" dedim. Böyle bir anımız var.

Bursaspor ve Boluspor forması giydiği günlere de atıfta bulunan Umut Meraş, "Teksas tribünü için "12. adam" diyebilirim. Çok büyük taraftar. Asla onları unutmayacağım. Hiçbirini unutmayacağım. Boluspor'da da 4 yıl oynadım. İki kulübün de yeri bende çok farklı. O sahada mücadele ettiğim için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.