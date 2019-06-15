Umut Meraş için 1.5 milyon euro
BEŞİKTAŞ, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Bursaspor forması giyen Umut Meraş’ın transferi için girişimlerini sürdürüyor
Siyah-Beyazılar, 23 yaşındaki başarılı sol bek için küme düşen Timsah’a 1.5 milyon euro teklif ederken, Yeşil-Beyazlılar’ın kapıyı 3 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Kara Kartal’ın, Avusturya ekibi Rapid Wien’de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür için de kulübüyle pazarlıklara başladı ortaya çıktı.
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