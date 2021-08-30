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Spor

Umut Meraş resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fransa'nın La Havre takımından milli futbolcu Umut Meraş'ı transfer etti. Siyah beyazlılar milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Le Havre'ye 1,5 milyon avro ödeneceğini belirtti.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:13
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Le Havre'ye 1,5 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Meraş'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz."

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