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Spor

Umut Meraş: Rıdvan ile olan rekabetim tatlı bir rekabet

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur elemesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16'ya kalan Beşiktaş'ta Umut Meraş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 23:34 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:34
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Beşiktaş'ta Umut Meraş, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Umut Meraş yaptığı açıklamada, "İyi mücadele ettik. Her geçen gün oyunumuzun üzerine koymaya çalışıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. O maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Meraş, "Bizim için taraftarlar önemli. Onlar 12. adam, onlara teşekkür ederim kendim adıma. Biz kötü gitsek de bizi yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Rekabette olduğu genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a da değinen tecrübeli sol bek, "Rıdvan ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Rıdvan ile olan rekabetim tatlı bir rekabet. Bugün ben oynarım, yarın Rıdvan oynar. Önemli olan takımın kazanması." diyerek sözlerini noktaladı.

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