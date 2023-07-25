Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Umut Meraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milli oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır." denildi.

ÖNCE EMRECAN, SONRA UMUT

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan da geçtiğimiz günlerde trafikte saldırıya uğramış ve yaşadığı fiziksel tartışmanın ardından uyluk arka adale grubundan 4. derece hasar almıştı.

Emrecan Uzunhan'ın 4-6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.