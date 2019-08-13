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Umut Meraş transferi resmen açıkladı

Le Havre, 4 yıllığına transfer ettiği Umut Meraş'ı resmi olarak duyurdu.

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Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Umut Meraş'ın transferini resmen duyurdu. Fransız kulüp yaptığı paylaşımda, Umut Meraş'ın 4 yıllığına Le Havre'a imza attığını belirtti. Oyuncu için de video klip hazırlayan Le Havre Kulübü, milli oyuncuya 'Hoş geldin' dedi.

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