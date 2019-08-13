Umut Meraş transferi resmen açıkladı
Le Havre, 4 yıllığına transfer ettiği Umut Meraş'ı resmi olarak duyurdu.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Umut Meraş'ın transferini resmen duyurdu. Fransız kulüp yaptığı paylaşımda, Umut Meraş'ın 4 yıllığına Le Havre'a imza attığını belirtti. Oyuncu için de video klip hazırlayan Le Havre Kulübü, milli oyuncuya 'Hoş geldin' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.