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Spor

Umut Meraş transferinde mutlu son!

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da Umut Meraş transferi için son noktaya gelindi. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen başarılı sol bek ile her konuda anlaştı.

fanatik12 Eylül 2023 Salı 09:26 - Güncelleme:
Umut Meraş transferinde mutlu son!
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Umut Meraş transferinde de mutlu sona ulaştı.

Son günlerde kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında gaza basan Kırmızı-Beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Beşiktaş'ın sol bekini ikna etmeyi başardı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlandı. Umut, 3 yıllık kontrat içeren teklifi kabul etti.

250 BİN EURO + BONUSLAR

Kırmızı Beyazlılar'ın transferi resmiyete kavuşturması için ise Beşiktaş'la süren müzakerelerde de sona gelindi. Samsunspor'un Umut Meraş adına Beşiktaş'a teklifi 250 bin Euro artı bonuslarla 350 bin Euro'yu bulan bir öneri içeriyor.

DUYURU HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Umut'a gelen bu teklifi değerlendirdiği ve Samsunspor'a son yanıtını bugün vereceği ifade edildi. Kartal da Samsun'un önerisini kabul ederse, Umut Meraş, bonservisiyle birlikte kariyerine Samsunspor'da devam edecek. Transferin duyurulması artık an meselesi.

SEZON PERFORMANSI

Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı. Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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