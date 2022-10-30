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Spor

Umut Meraş'a çok büyük tepki! Şenol Güneş gelir gelmez hemen...

Umut Meraş, Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Siyah-beyazlıların teknik direktör Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta Umut Meraş, kötü oyunuyla eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar...

30 Ekim 2022 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Umut Meraş'a çok büyük tepki! Şenol Güneş gelir gelmez hemen...
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Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta Umut Meraş, gündem oldu. Siyah-beyazlıların Ümraniyespor ile karşılaştığı maçta sonradan oyuna giren Umut Meraş, performansıyla saç baş yoldurttu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK MAÇINA UMUT MERAŞ DAMGA VURDU

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyuna dahil olan Umut Meraş, kötü oyunuyla maça damga vurdu. 26 yaşındaki oyuncu, yaptığı hatalarla tepki çekti.

TARAFTARDAN UMUT MERAŞ'A TEPKİ

Ümraniyespor maçında 46. dakikada oyuna giren ve kötü performansıyla dikkat çeken Umut Meraş'a siyah-beyazlılardan tepki yağdı. Siyah-beyazlı binlerce taraftar sosyal medyada Umut Meraş'ı eleştiri yağmuruna tuttu ve paylaşımlar kısa sürede trendlere yükseldi.

İşte Umut Meraş'a gelen tepkilerden bazıları:

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