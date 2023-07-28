Umut Meraş'a Süper Lig'de sürpriz talip

Beşiktaş'ta ayrılık talebini ileten Umut Meraş için bazı Süper Lig ekipleri devreye girerken en ciddi talibinin Başakşehir olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılar ile 1 yıl kontratı kalan Umut Meraş'ın, İstanbul faktörü nedeniyle Başakşehir'in ilgisine sıcak baktığı öğrenildi.

Bonservis konusunda kulüpten kolaylık bekleyen 27 yaşındaki sol bekin durumu, 1 hafta içinde netleşecek.

2021 yılında Le Havre'dan 1.5 milyon euroya transfer edilen Umut, Beşiktaş ile toplam 46 kez sahaya çıktı ve 2 kez ağları havalandırdı.