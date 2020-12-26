Umut Meraş'ın Galatasaray'a transferi Bursaspor'a yarayacak!

IHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:18 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:18

Maddi sıkıntılar çeken TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’a, Umut Meraş’tan güzel haber geldi. Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre’ye transfer olan genç futbolcunun, devre arasında Galatasaray’a transfer olması gündeme geldi. Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak. Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, ‘Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız’ maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor’un kasasına 300-400 bin Euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor.

Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulübün ilgilendiği de belirtiliyor.