Umut Nayir: ''Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük''

28 Şubat 2020 Cuma19:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 19:28

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için duygusal sözler kullandı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir, Alanyaspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için mesajlar yollarken dikkat çeken sözler kullandı.

"ACILARI İÇSELLEŞTİREBİLİRSEK, BELKİ BU KADAR ACI OLMAYACAK"

Şu anda maça çıkmanın kendileri için çok zor olduğunu belirten Umut, "Maçla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Tarifi zor, çok acı. Bir şehidimize çok üzülürken, sayısını bile söylemesi doğru değil. Nasıl doğru davranılır falan, konuşması, tarif etmesi zor. Milletimizin başı sağolsun. Bir yandan da suçlu hissediyoruz, insanlar orada can verirken, biz burada maçlara çıkıyoruz. Biraz acıları içselleştirebilsek, belki bu kadar acı olmayacak. İşimize devam etmemiz söyleniyor, işimize devam ediyoruz ama çok sağlıklı bir ortam olduğu söylenemez şu anda oynamak için" dedi.

Sadece üzülmenin yeterli olmadığını kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada ölümlere üzülüyoruz ama insanın doğasında ikiyüzlülük var, riyakarlık var. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Biz burada oynarken, aileler bir şey yapamıyor orada. Bir şey konuşmak belki de çok doğru değil" ifadelerini kullandı.