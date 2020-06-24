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Spor

Umut Nayır, doğum günü hediyelerini kanser çocuklarına bağış yapılmasını istedi

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine kanser hastası çocuklara bağış yapılmasını istedi.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:30
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Beşiktaş’ın genç futbolcusu Umut Nayir, anlamlı bir davranışa imza attı. 28 Haziran’da doğum gününü kutlamaya hazırlanan siyah-beyazlı futbolcu, doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine iyilik paylaş sosyal bağış platformu üzerinden kanser hastası çocuklara bağış gönderilmesini istedi. 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı destek mesajında ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin sağlık dolu yaşaması gerektiğini anladığımız bu özel dönemde, sizlerden bu sene bir iyilik istiyorum. İyilik paylaş sosyal bağış platformu üzerinden kansersiz yasam derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım."

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