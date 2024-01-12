Umut Nayir, Fenerbahçe'de dikiş tutturamadı

Fenerbahçe'de Umut Nayir, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin arkasında beklediği bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Tecrübeli forvet in en fazla süre aldığı maç 21 dakikayla 3-1 kazanılan Nordsjaelland mücadelesi oldu.

İsmail Kartal, Konyaspor karşısında öğrencisine bu sezonki en çok dakikasını verdi. Umut, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, bulduğu bu şansı iyi kullanamadı.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

7-1 kazanılan maçta etkisiz kaldı. Milli futbolcunun ara transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EROL BULUT: "İLGİLENİYORUZ"

Öte yandan Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Umut Nayir'in transfer için ilgilendikleri isimlerden biri olduğunu söyledi.

Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Sadece bir oyuncuya odaklanmıyoruz. Umut Nayir de ilgilendiğimiz oyunculardan biri, tıpkı sezon başında söylediğimiz Kieffer Moore gibi. Biz Moore'ru istiyoruz ama iki ya da üç kulüp onunla ilgileniyor. Ayrıca kulübü de yeni bir forvet almaları gerektiğini söylüyor. Gitmesine izin vermeleri zaman alacak ve bu yüzden ben zaman kaybediyorum. Bu yüzden seçeneklere ihtiyacım var. Bu sadece bize bağlı değil. Bu biraz da kulüple, oyuncuyla ilgili. Bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UMUT NAYİR'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir, sarı-lacivertli forma altında 13 maçta 162 dakika sahada kaldı.